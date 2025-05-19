TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta valiliğe ve belediyeye ziyarette bulundu.
Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Şırnak'ta, valiliği ziyaret etti.
Polis tören mangasını selamlayan ve Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Birol Ekici'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kurtulmuş daha sonra Şırnak Belediyesini ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından belediye binasına gelişinde karşılanan Kurtulmuş, daha sonra Yarka'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile milletvekilleri yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtulmuş'dan Şırnak Ziyareti - Son Dakika
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