Kurtulmuş'tan İstanbul'un Fethi'nin 573. yılı mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünü kutlayarak, "Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti İstanbul'un Fethi'nin 573. yılı kutlu olsun. Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Kutlu fethin büyük komutanını, kahraman ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyor; bu topraklarda var olmanın ağırlığını ve şükranını yüreğimizde taşıyoruz."