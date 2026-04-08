Kurtulmuş, Görkem Sevindik'i tebrik etti

08.04.2026 20:16
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sevindik'i İsrail'in yasasına karşı duruşu nedeniyle telefonla tebrik etti.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Eşref Rüya" dizisinde "Kadir Baba" karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik'i telefonla arayarak, İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına karşı sessiz kalmayan duruşu dolayısıyla tebrik etti.

Kurtulmuş, İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına karşı sessiz kalmayan duruşu dolayısıyla Sevindik'i tebrik etti. Sevindik'in tepkisinin vicdanların sesi, ahlak ve insanlık adına büyük bir çıkış ve duruş olduğunu belirten Kurtulmuş, Sevindik'e sanat hayatında başarılar diledi.

