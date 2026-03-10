(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'i kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen kabule ilişkin TBMM Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'i kabul etti" ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Kurtulmuş, Omuraliev'i kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?