Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu için ikili görüşmelerde bulundu

14.04.2026 19:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 152'nci Genel Kurulu öncesi mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren mevkidaşlarıyla Hilton İstanbul Bomonti Otel'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu, dünya parlamentolarının temsilcilerinin katılımıyla yarın İstanbul'da başlayacak. Yaklaşık 80 meclis başkanı ve 800'ün üzerinde milletvekili ile çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisini bir araya getirecek Genel Kurul, parlamenterlerin dünyanın içinde bulunduğu türbülanslı dönemi ve barış arayışları sürecinde ikili görüşmeler yapmasına olanak sağlayacak.

Genel Kurul marjında diplomasi trafiğine başlayan Kurtulmuş, Genel Kurul kapsamındaki hazırlık toplantılarına iştirak ederken parlamento başkanlarıyla da ikili görüşmeler yaptı.

Kurtulmuş, dün ve bugün mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alarak, Türkiye'nin çatışma ve kriz bölgelerinde diplomasiyi önceleyen barışçıl politikalarının uzlaşı kültürüne katkısını aktardı. Kurtulmuş, ayrıca, gerilimler ve büyük türbülanslara karşı bölge ülkelerinin uyanık ve hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Kurtulmuş, dün Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ve Malavi Ulusal Meclisi Başkanı Sameer Suleman ile bir araya gelirken bugün de Arap Parlamentosu Başkanı Mohamed Ahmed Alyammahi, Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hisham Badawy, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed bin Salman Al Musalam, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Guyana Ulusal Meclis Başkanı Manzoor Nadir, Nijer Yeniden Kuruluş Danışma Konseyi Başkanı Mamoudou Haraouna Djingarey, Zambiya Ulusal Meclis Başkanı Nelly Butete Kashumba Mutti ile ayrı ayrı görüştü.

Kurtulmuş'un, yarın başlayacak ve 19 Nisan'a kadar sürecek PAB 152'nci Genel Kurulu marjında pek çok ikili görüşme yapması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

