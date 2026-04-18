Kurtulmuş'tan Nepal ve Seyşeller ile Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş'tan Nepal ve Seyşeller ile Görüşme

Kurtulmuş\'tan Nepal ve Seyşeller ile Görüşme
18.04.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nepal ve Seyşeller meclis başkanlarıyla PAB Genel Kurulu'nda bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nepal Ulusal Meclis Başkanı Narayan Prasad Dahal ile Seyşeller Ulusal Meclisi Başkanı Azarel Ernesta ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Nepal Ulusal Meclis Başkanı Narayan Prasad Dahal ve Seyşeller Ulusal Meclisi Başkanı Azarel Ernesta ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye ve Nepal arasında meclis başkanı düzeyindeki ilk temas olduğunu dile getirerek, mevkidaşı Dahal'in PAB Genel Kurulu kapsamında Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle gerçekleşen bu görüşmenin ikili ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını diledi.

NUMAN KURTULMUŞ, SEYŞELLER ULUSAL MECLİSİ BAŞKANI ERNESTA İLE GÖRÜŞTÜ

Kurtulmuş, Seyşeller Ulusal Meclisi Başkanı Ernesta ile görüştü. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Seyşeller Ulusal Meclisi Başkanı Azarel Ernesta ile PAB 152'nci Genel Kurulu marjında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Politika, Güncel, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan Nepal ve Seyşeller ile Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Asensio kararı Fenerbahçe'de Asensio kararı
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

18:44
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:36
Talimatı verdi Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 18:47:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Nepal ve Seyşeller ile Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.