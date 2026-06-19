Kurtulmuş'tan YKS'ye Destek

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek gençlere başarılar dileyerek, "Uzun ve emek dolu bir hazırlık sürecinin ardından sınava katılacak evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, Rabbimden hepsine zihin açıklığı ve muvaffakiyetler nasip etmesini diliyorum" dedi.