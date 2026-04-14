Kurtulmuş ve Arap Parlamentosu Başkanı Görüştü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arap Parlamentosu Başkanı ile bölgesel gelişmeleri ve işbirliğini görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Arap Parlamentosu Başkanı Mohamed Ahmed Alyammahi ile bir araya geldi.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşen görüşmede, TBMM ile Arap Parlamentosu arasında işbirliğinin tüm yönleriyle geliştirilmesi, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Filistin topraklarında sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları ve Körfez'deki durum başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede, gerilimler, çatışmalar ve büyük türbülanslara karşı bölge ülkelerinin uyanık ve hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin, bölgedeki gerilimlerin azaltılması ve savaşların sona erdirilmesi için olağanüstü bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

Bölgedeki kardeş halkların acısının Türk milletinin acısı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu çerçevede Arap dünyasıyla ilişkileri güçlendirmek için önemli bir gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Arap Parlamentosu ile TBMM'nin ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi ve çok daha iyi noktaya gelmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, TBMM olarak Arap Parlamentosu ile olan müşterek toplantıları en kısa süre içerisinde başlatma arzusunda olduklarını kaydetti.

Bölgede yaşananların odağının Filistin olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, İsrail'in yayılmacı ve maksimalist taleplerinin bölgenin en önemli sorunu olduğunu ifade etti.

Arap Parlamentosu Başkanı Alyammahi ise Türkiye'de TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kurtulmuş'u, Arap Parlamentosu Genel Kurulu'nda üye devletlerin temsilcilerine hitap etmek üzere davet etti.

Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yer aldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:16:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.