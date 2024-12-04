Kuru Fasulye Lüks Hale Geldi

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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Bugün sofralarımızın en temel ve en değişmez yemeklerinden biri olan kuru fasulye ve pilavın maliyeti bile dar gelirli için lüks hale geldi. 4 kişilik bir ailenin akşam yemeğinde kuru fasulye- pilav yiyip, yanında 3 ekmek ve 2 litre su tüketmesinin maliyeti 325 lirayı buluyor. 4 kişilik bir ailenin her akşam bu menüyü evlerinde yapıp yemesi halinde ise aylık 9 bin 750 lira ödemesi gerekiyor. 17 bin liralık asgari ücretle, 12 bin 500 liralık emekli maaşıyla geçinen vatandaşlarımız için kuru fasulye bile artık her gün sofralarına koyamayacağı bir yemek haline geldi" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kuru fasulye- pilavın maliyetini kalem kalem hesapladı. Maliyet olarak en ulaşılabilir yemeklerden biri olan kuru fasulyenin maliyetlerinin bile dar gelirli vatandaşların ulaşamayacağı bir noktaya geldiğini söyledi.

"1-30 Kasım 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 3,39"

Gıda enflasyonu verilerini paylaşan Başevirgen, "Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-30 Kasım 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 3,39 olarak hesaplandı. TÜRK- İŞ verilerine göre dört kişilik ailenin kasım ayı açlık sınırı 20 bin 562 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 67 bin liraya kadar yükseldi. Giderek artan hayat pahalılığı, gelir dağılımda ve vergide adaletsizlik, başta asgari ücretliler ve emekliler olmak üzere; dar ve sabit gelirli tüm kesimlerinin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırdı" dedi.

"Mevcut asgari ücret dört kişilik bir aile için ancak yedi gün yetiyor"

Bugün itibarıyla mevcut asgari ücretin dört kişilik bir aile için ancak 7 gün yettiğine dikkat çeken Başevirgen, "Açlık sınırının altında kalan 17 bin liralık asgari ücret ve 12 bin 500 liralık emekli maaşıyla vatandaşlarımız artık hayatta kalabilmenin derdine düştü. Enflasyon altında ezilen vatandaşlar giyecek, barınma gibi temel gereksinimlerini bile öteleyip karınlarını doyurabilmenin mücadelesini veriyor. Ülkemizi kötü ekonomi politikalarıyla derin bir yoksulluğa sürükleyen AKP iktidarı, vatandaşlarımızın en temel gıda ürünlerine erişimini bile güç hale getirdi. Barınmadan, giyinmeden vazgeçen vatandaşı boğazından da kısmak zorunda bırakmak hiçbir vicdana sığmıyor" ifadelerini kullandı.

"4 kişilik bir ailenin her akşam kuru fasulye-pilav yemesinin maliyeti aylık 9 bin 750 lira"

Bir öğün kuru fasulye- pilav yemenin maliyetini hesaplayan Başevirgen, "Bugün sofralarımızın en temel ve en değişmez yemeklerinden biri olan kuru fasulye ve pilavın maliyeti bile dar gelirli için lüks hale geldi. Yarım kilo kuru fasulye, 300 gram kuşbaşı et, 1 adet soğan, 40 mililitre sıvı yağ, 16 gram salça, 28 gram tereyağıyla yapılan 4 kişilik bir kuru fasulye yemeğinin maliyeti 200 lirayı buluyor. Yanında tüketilen pirinç pilavı 80 lira, 3 ekmek 30 lira, 2 litre suyunda 15 lira olduğunu hesapladığımızda; bir akşam kuru fasulye- pilav yiyip, yanında 3 ekmek ve 2 litre su tüketmesinin maliyeti 325 lirayı buluyor. 4 kişilik bir ailenin her akşam bu menüyü evlerinde yapıp yemesi halinde ise aylık 9 bin 750 lira ödemesi gerekiyor" diye konuştu.

"Kuru fasulye bile artık her gün sofralara koyulamayacak bir yemek haline geldi"

Vatandaşlar tarafından kuru fasulye yemeğinin bile ulaşılması zor bir yemek haline geldiğini söyleyen Başevirgen, "17 bin liralık asgari ücretle, 12 bin 500 liralık emekli maaşıyla geçinen vatandaşlarımız için kuru fasulye bile artık her gün sofrasına koyamayacağı bir yemek haline geldi. 'Enflasyon düşüyor, ekonomi iyiye gidiyor' masallarıyla, vatandaşın sofrasının gerçekleri birbirinden çok farklı. Bir tarafta sofrasına her gün kuru fasulye pilav bile koyamayacak vatandaşlarımız var; diğer tarafta ise lüks saray sofraları var. AKP iktidarının artık vatandaşın gerçekleriyle uzaktan, yakından ilgisi kalmadı" dedi.