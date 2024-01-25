Kurubaş ve Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

VAN - Van- Hakkari karayolu üzerindeki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.

Şehir merkezinde dün akşamdan buya belli aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipinden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı. Zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için geceden buyana kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.