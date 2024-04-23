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Kurulan 23 Nisan Sokağı'nda çocuklar şiir okudu, halay çekti

ELAZIĞ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kurulan 23 Nisan Sokağında çocuklar aileleri ve öğretmenleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar, şiirler okuyup halay çekti.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede kentte faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumu tarafından 23 Nisan Sokağı kuruldu. Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan sokaktaki etkinlik alanına aileleri ile birlikte gelen çocuklar, çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenerek bayramın tadını çıkardı. Öğrencilerin 23 Nisanı anlatan şiirlerini okuması ile başlayan etkinlikte, palyaçoların gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Davul klarnet eşliğinde halaylar çeken öğrenciler etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Programı düzenleyen kurum müdür Oya Alpdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkulu bir şekilde kutladıklarını belirterek, etkinliğe katılan tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

6'ncı sınıf öğrencisi Beril, "Bugün, çok güzel bir gündü. Bugün bizim için çok değerli ve önemli bir gün, Atatürk'ümüzden armağan. Burada bugünü güzel bir şekilde kutladıkları için çok teşekkür ederim. Dondurma yedik, halay çekip oyun oynadık" dedi.

Öğrencilerden Mert Tahir Küçük ise "Bugün 23 Nisan, Atatürk'ün bize hediye ettiği bir gün. Burada kursumuzun da yardımıyla müzikler dinledik, şiirler okuduk. Arkadaşlarımızla birlikte eğleniyoruz" diye konuştu.

4'üncü sınıf öğrencisi Murat Efe Altındağ da günün anlam ve önemine binaen şiir okuduğunu ve doyasıya eğlendiklerini dile getirdi.