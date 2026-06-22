Kurum ve Miliband İklim İş Birliğini Görüştü - Son Dakika
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Kurum ve Miliband İklim İş Birliğini Görüştü

22.06.2026 19:44
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Bakan Kurum, Londra'da Miliband ile iklim finansmanı ve enerji dönüşümünü ele aldı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının değerlendirildiğini belirtti.

Görüşmede Türkiye'nin COP31 vizyonunu paylaştıklarını ifade eden Kurum, iklim finansmanı, enerji dönüşümü, elektrifikasyon ve Sıfır Atık başlıklarında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kurum, Birleşik Krallık'ın COP süreçlerinden edindiği tecrübe ile temiz enerji dönüşümü alanındaki birikiminin COP31 hazırlıklarına önemli katkı sunacağına inandığını da belirtti.

Kaynak: ANKA

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