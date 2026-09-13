Kuruoğlu'ndan 2026-2027 eğitim yılı için 'Öğretmen Dayanışma Yılı' çağrısı
Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yarın başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının "Öğretmen Dayanışma Yılı" ilan edilmesi çağrısında bulundu. Kuruoğlu, dayanışma varsa çözülemeyecek sorun olmadığını ifade etti.
(ANKARA) - Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının "Öğretmen Dayanışma Yılı" ilan edilmesi çağrısında bulundu.
Levent Kuruoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Kuruoğlu, "2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tüm meslektaşlarıma başarılar diliyor, bir çağrıda bulunuyorum: Gelin, bu yılı 'Öğretmen Dayanışma Yılı' ilan edelim. Çünkü dayanışma varsa çözülemeyecek sorun yoktur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Güncel › Kuruoğlu'ndan 2026-2027 eğitim yılı için 'Öğretmen Dayanışma Yılı' çağrısı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?