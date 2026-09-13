Kuruoğlu'ndan 2026-2027 eğitim yılı için 'Öğretmen Dayanışma Yılı' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuruoğlu'ndan 2026-2027 eğitim yılı için 'Öğretmen Dayanışma Yılı' çağrısı

Kuruoğlu\'ndan 2026-2027 eğitim yılı için \'Öğretmen Dayanışma Yılı\' çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yarın başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının "Öğretmen Dayanışma Yılı" ilan edilmesi çağrısında bulundu. Kuruoğlu, dayanışma varsa çözülemeyecek sorun olmadığını ifade etti.

(ANKARA) - Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının "Öğretmen Dayanışma Yılı" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Levent Kuruoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kuruoğlu, "2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tüm meslektaşlarıma başarılar diliyor, bir çağrıda bulunuyorum: Gelin, bu yılı 'Öğretmen Dayanışma Yılı' ilan edelim. Çünkü dayanışma varsa çözülemeyecek sorun yoktur"  ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuruoğlu'ndan 2026-2027 eğitim yılı için 'Öğretmen Dayanışma Yılı' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
Konya Meram’da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor Konya Meram'da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor

23:16
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
22:56
Galatasaray’da 2008’den sonra bir ilk
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk
22:01
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 23:38:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Kuruoğlu'ndan 2026-2027 eğitim yılı için 'Öğretmen Dayanışma Yılı' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement