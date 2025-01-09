Kuş Cenneti Arin Gölü Kısmen Dondu - Son Dakika
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Kuş Cenneti Arin Gölü Kısmen Dondu

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Bitlis'teki Arin Gölü, soğuk havalar nedeniyle kısmen donarak kuşların göçünü etkiledi.

09.01.2025 10:51
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Kuş cenneti kısmen dondu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçe sınırlarında bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, etkili olan soğuklardan dolayı kısmen dondu.

Adilcevaz ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan ve Van Gölü seviyesinden 10 metre yükseklikte yer alan Arin Gölü, her mevsim ziyaretçilerin uğrak mekanı arasında yer alıyor. 200 kuş türüne ev sahipliği yapması nedeniyle 'kuş cenneti' olarak da bilinen Arin Gölü, soğuk havalardan dolayı kısmen dondu. Açıklamalarda bulunan Suat Erçetin isimli vatandaş, önceleri tamamen donan Arin Gölü'nün bu sene kısmen donduğunu belirtti. Bu sene bazı kuş türlerinin göç etmediğini de ifade eden Erçetin, "Bu sene bazı kaz türleri ve kara batak, dik kuyruk göç etmedi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kuş Cenneti Arin Gölü Kısmen Dondu - Son Dakika

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