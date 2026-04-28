Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş, İkiçeşmelik Mahalle Konseyi Toplantısına Katıldı

(AYDIN) - Kuşadası'nın İkiçeşmelik Mahallesi, yerel yönetim ile mahalle dinamiklerini bir araya getiren önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. CHP Mahalle Konseyi tarafından düzenlenen toplantı, mahalle sakinlerinin taleplerinin doğrudan yetkililere iletildiği verimli bir platforma dönüştü. Toplantıya Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da katıldı.

CHP Mahalle Konseyi üyelerinin yürüttüğü çalışmaların detaylı şekilde ele alındığı toplantıda, İkiçeşmelik Mahallesi sakinlerinin beklenti ve ihtiyaçları masaya yatırıldı. Üyelerden tek tek bilgi alan Demirtaş, yerel düzeyde yürütülen faaliyetlerin kent yönetimi açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkati çekti. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının altını çizen Demirtaş, mahalle odaklı çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan CHP İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, mahalle komisyonlarının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Kentimiz için mahalle komisyonlarımızdaki üyelerimizle, belediye meclis üyelerimizle çalışmalarımızı doğru bir şekilde yerel yönetimimize aktarmak ve çözümlerini de doğru bir şekilde takip etmek önemli bir görevimiz. Bir taraftan da önümüzde bir genel seçim var. Hem bu süreci mahalle komisyonlarımızla doğru bir şekilde yönetecek hem de önümüzdeki yerel seçime, yerel yönetimimizle beraber uyumlu bir şekilde çalışarak yapacağız. Burada başarılı bir belediye yönetimimiz var, başarılı bir örgüt var, komisyonlarımız var. Demokratik bir şekilde örgütü yönetmeye çalışıyoruz, tabana kadar yaymaya çalışıyoruz, herkesi kucaklamaya çalışıyoruz, dinliyoruz. Bu bizim görevimiz, bunu yapmak zorundayız ama herkesin aynı anlayışla, aynı ruhla hareket etmesi çok önemli."

"Oturduğumuz yerden ne siyaset yapılır ne de hizmet üretilir"

Birlik ve beraberlik vurgusunu yineleyen Demirtaş ise toplantıdaki konuşmasında sahada olmanın önemine dikkati çekti. Demirtaş, "En küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin aynı hedef doğrultusunda, birlik içerisinde çalışması gerekiyor. Mahalle komisyonlarımızda görev alan arkadaşlarımız, belediye olarak yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalardan haberdar olmalı, vatandaşlardan gelen sorulara açık ve net cevaplar verebilmeli. Belediye Başkanı'mız Ömer Günel'in bizlere emanet ettiği bu kent için, kendisi yeniden görevinin başına dönene kadar büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Unutulmamalı ki oturduğumuz yerden ne siyaset yapılır ne de hizmet üretilir" dedi.

Toplantının ardından sahaya inen Demirtaş, konsey üyeleriyle birlikte İkiçeşmelik esnafını ziyaret etti. İş yerlerini tek tek dolaşan Demirtaş, esnafla istek ve önerilerine ilişkin konuştu. Samimi diyalogların kurulduğu ziyaretlerde, yerel ekonominin nabzı tutulurken, esnafın beklentileri de doğrudan ilk ağızdan dinlendi.

Programın son durağı ise İkiçeşmelik Mahalle Muhtarı İsmail Yurttaş oldu. Gerçekleştirilen ziyarette mahallenin mevcut sorunları, öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konular üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Demirtaş, mahallede yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.