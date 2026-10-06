Kuşadası Belediye Başkan Vekili, Güvercinada Kalesi için hukuk mücadelesini sürdürecek - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkan Vekili, Güvercinada Kalesi için hukuk mücadelesini sürdürecek

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Kuşadası Belediye Başkan Vekili, Güvercinada Kalesi için hukuk mücadelesini sürdürecek
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Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen Güvercinada Kalesi ve belediye mülkleri için hukuk mücadelesinin süreceğini açıkladı. Meclis ayrıca kentin Londra ve Varşova'daki turizm fuarlarına katılmasını kararlaştırdı.

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen Güvercinada Kalesi ve belediyeye ait diğer mülklere ilişkin hukuk mücadelesinin devam edeceğini belirterek, "Hem Güvercinada Kalesi hem de diğer mülklerimizin tapuları yıllardır Kuşadası Belediyesi'nde. Hukuk önünde haklarımızı aramakta kararlıyız" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısında kentle ilgili önemli kararlar alındı. Müdürlüklerden gelen konuların komisyonlara havale edildiği toplantıda Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen Güvercinada Kalesi ve Kuşadası Belediyesi'ne ait diğer mülklerle ilgili bir açıklama yaptı.

Güvercinada Kalesi'nin "Kuşadası'nın simgesi" olduğunu belirten Başkan Vekili Demirtaş, "İki gün önce de Balıkçılar Meydanı ve liman bölgesinde mülkiyeti belediyemize ait olan dükkanlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde olan Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Vakfı'na geçti. Kuşadası Belediyesi olarak bu konuyla ilgili hukuk mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Hem Güvercinada Kalesi hem de diğer mülklerimizin tapuları yıllardır Kuşadası Belediyesi'nde. Hukuk önünde haklarımızı aramakta kararlıyız" diye konuştu.

KUŞADASI YURT DIŞINDA ETKİN BİR ŞEKİLDE TANITILACAK

Toplantıda ayrıca kentin yurt dışında tanıtımının yapılması için de önemli bir karar alındı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi 3-5 Kasım günleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek "WTM London" ile 19-21 Kasım'da Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak "ITTF Warsaw" turizm fuarlarına katılacak.

ULUSAL TENİS TURNUVALARI DÜZENLENECEK

Meclis toplantısında ayrıca Başkan Ömer Günel'in kente kazandırdığı Kuşadası Tenis Kulübü'nün de iki önemli ulusal turnuvaya ev sahipliği yapması kararlaştırıldı. Buna göre Kuşadası Tenis Kulübü'nde, 22-25 Ekim'de "Masters Cumhuriyet Tenis Turnuvası", 2-6 Kasım günleri arasında da "Büyükler Sonbahar Tenis Turnuvası Türkiye Serisi" düzenlenecek.

Kaynak: ANKA
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