Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Gençlerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Gençlerle Kahvaltıda Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Gençlerle Kahvaltıda Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bir kahvaltı toplantısına katıldı. Toplantıda gençlere hitap eden Günel, mükemmeli hedeflemenin önemine vurgu yaptı ve gençlerin üretici bir kesim olmalarını gerektiğini belirtti.

13.01.2025 11:17  Güncelleme: 11:28
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası Gençlik Kolları tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya katıldı. Her zaman mükemmeli hedeflediklerini belirten Başkan Günel, "İlk dönemki gibi heyecanla çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz" dedi.

CHP Kuşadası Gençlik Kolları tarafından düzenlenen kahvaltı geniş katılımla gerçekleşti. Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü ile gençlik kolları üyelerinin katıldığı kahvaltıda CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yer aldı. Partili gençlerle sohbet edip bilgi ve deneyimlerini aktaran Başkan Mehmet Gürbilek ve Başkan Ömer Günel, gençlerle bir araya gelmenin enerji ve motivasyonlarını artırdığına dikkat çekerek bu tip buluşmaların daha sık düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

"Her zaman mükemmeli hedeflemek zorundayız"

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, 2021 yılından bu yana CHP çatısı altında emek verdiğini vurgulayarak, "Görev verildiği zaman oldu, verilmediği zaman oldu. Hiçbir zaman bu yolculuğa hainlik etmedim" dedi.

CHP'nin büyük bir aile olduğunun altını çizen Başkan Günel, gençlerle sık sık bir araya gelmenin önemine dikkat çekti. Gençlerin yaşama dair hedeflerine hizmet eden bir kent tasarlamak için çalıştıklarını belirten Başkan Günel, "Bizim yaptıklarımız sizin hedeflerinizle örtüşüyor mu? Bunları sorgulamak gerekiyor. Malumunuz olduğu üzere bir seçim yarışından çıktık. Artısıyla eksisiyle yarışın kazananı biz olduk. Ama ben her zaman şuna inanırım: Eğer 100 puan alabilme gibi bir ihtimalimiz varsa niye 99 alalım? Her zaman mükemmeli hedeflemek zorundayız. Çünkü mükemmeli hedeflemezsek başarı ellerimizin arasından kayar gider" diye konuştu.

"Siz gençler sadece talimatları yerine getiren değil, bu kent için üreten bir kesim olmalısınız"

Birinci dönem, ikinci dönem gibi bir ayrım yapmadıklarını ifade eden Başkan Günel, "Kesintisiz bir biçimde ilk günümüzdeki, ilk dönemimizdeki heyecanla çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Çünkü bu mantıkla bakmazsak ve işlere bu enerjiyle sarılmazsak rehavete kapılırız. Bizim rehavete kapılmak gibi bir lüksümüz yok. O nedenle ben inanıyorum ki sizlerle bu dönem yine, yeniden ilk dönemdeki gibi büyük bir enerjiyle hem üretip hem de uygulayacağız. Siz gençler de sadece talimatları yerine getiren değil, bu kent için üreten bir kesim olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü ve partili gençlerle birlikte İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar yürüyerek kent ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Gençlerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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