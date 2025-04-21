Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Taksi Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, taksi esnafıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Kuşadası'nın yaz aylarında nüfusunun 1 milyonun üzerine çıktığını belirten Günel, "Sizden isteğim, taksilerinizi temiz tutmanız ve kıyafetlerinize özen göstermeniz. Çünkü taksiler, turist için ilk izlenim açısından çok önemli" dedi.

Liman çevresinde hizmet veren Can, Merkez, Deniz, Liman, Güven ve Kale taksi duraklarındaki taksicilerle sabah kahvaltısında buluşan Belediye Başkanı Ömer Günel, 2025 turizm sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda esnafın sorunlarını dinleyen Günel, belediyenin gerçekleştirdiği hizmetler ve devam eden projeler hakkında bilgilendirme yaptı. 2025 sezonunda, kente gelecek turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 20 artış beklediklerini belirten Günel, kruvaziyer turizminde de rekor beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

"Taksiler, turist için ilk izlenim açısından çok önemli"

Taksi esnafına seslenen Günel, "Sizden isteğim, taksilerinizi temiz tutmanız ve kıyafetlerinize özen göstermeniz. Çünkü taksiler, turist için ilk izlenim açısından çok önemli" dedi.

Kuşadası'nın yaz nüfusunun 1 milyonun üzerine çıktığını hatırlatan Günel, temizlik anlayışlarının değiştiğini, kentteki rotaların yeniden belirlendiğini ve Kuşadası'nın diğer turizm kentlerine göre çok daha temiz hale geldiğini, bu konuda esnafın da gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Güvenlik kameralarını en kısa sürede alacağım"

Başkan Günel, taksi duraklarının büyük bir kısmını yenilediklerini belirterek, "Size söz verdiğim güvenlik kameralarını da en kısa sürede alacağım" diye konuştu.

Ayrıca Günel, Jet2go firmasıyla sürdürülen işbirliği sayesinde daha fazla İngiliz turistin Kuşadası'nı tercih ettiğini ve kruvaziyer acenteleriyle yakın ilişkiler kurularak turist sayısının artırıldığını aktardı. Kuşadası'na, Toprak Saha, Kent Meydanı ve Setur Marina çevresinde hayata geçirilen projelerle birlikte toplam 2 bin araçlık otopark alanının kazandırılacağını açıklayan Başkan Günel, kent merkezinden geçen dereyi de yeniden düzenleyerek su basacaklarını ve temiz bir görünüm kazandıracaklarını söyledi. Günel, 5 zincir otelin yatırım yapma kararı aldığını ve nitelikli yatak kapasitesine 5 bin ekleme yapılacağını da duyurdu.

"Kesedağı, mesire alanı ve turizm merkezi olacak"

Taksiciler için çeşitli kolaylıklar sağlamayı sürdüreceklerini belirten Başkan Günel, "Güvercinada Kalesi karşısındaki otopark alanını boşalttım. Emniyetle görüşün, oradan size depolama alanı verilsin. Ayrıca Kesedağı, mesire alanı ve turizm merkezi olacak. İsterseniz oradan da size alan ayırabilirim" ifadelerini kullandı. Emekliler için İkinci Bahar ve Gençlik merkezleri yaptıklarını ve Davutlar'daki tesisin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Günel, Adalı Kart sahiplerinin bu merkezlerden ücretsiz faydalanabileceğini söyledi. Günel, "Ada Mobili mutlaka indirin" diyerek dijital hizmetlere erişimin önemini de vurguladı.

"Kendi aranızda kavga etmeyin"

Toplantı sonunda taksicilerden dikkatli ve özenli olmalarını isteyen Günel, "Kendi aranızda kavga etmeyin. Taleplerinizi öneriyle birlikte getirin, ben de UKOME'ye sunayım. Sahilde henüz tanımlı yol yok, bu nedenle sıkışıklık yaşanıyor. Ancak sahil düzenleme projesi tamamlandığında bu sorun da çözülecek" diyerek tüm taksici esnafına hayırlı sezon diledi.