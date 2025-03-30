Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Temizlik İşleri Personeli ile Bayramlaştı

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personel ile bayramlaştı. Personelin bayramını kutlayan Günel, "Hepinize birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, tatil boyunca mesai yapacak olan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bayramlaşma programına belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Personelin bayramını kutlayan Günel, "Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek hedefiyle çıktığımız yolda, verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz özveriyle gücümüze güç katıyorsunuz. Hepinize birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum" dedi.