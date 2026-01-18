Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Aydın'ın Geleceği Tarımı İşleyebilen, Sanayiyi Büyüten ve Turizmi 12 Aya Yayabilen Bir Ekonomi Modeli Olacak"

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yerel Kalkınmada Kooperatifçiliğin Önemi" başlıklı panelde kenti ekonomik açıdan kalkındırmak için tüm planlarının hazır olduğunu belirterek, " Aydın'ın geleceği tarımı işleyebilen, sanayiyi büyüten ve turizmi 12 aya yayabilen bir ekonomi modeli olacak" dedi.

Kuşadası Belediyesi Pera Organizasyon Düğün ve Kültür Merkezi'nde Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Yerel Kalkınmada Kooperatifçiliğin Önemi" başlıklı panel, Günel'in Aydın'ın ekonomik geleceğine ilişkin mesajlarına sahne oldu.

Moderatörlüğünü Bülent Ay'ın üstlendiği panele; Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Çoban, Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Tendü Hilal Göktuğ, Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri Tahsin Barış Çınar, Hasan Göçmen ve botanikçi Nilüfer Tektaş Cevahir katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Günel, Aydın'ın sahip olduğu ekonomik potansiyelin çok gerisinde olduğunu söyledi. Aydın'ın tarım, turizm ve sanayi kenti olduğuna dikkati çeken Günel, "Yanlış politikalar ve plansızlık nedeniyle bu büyük değer, bugüne kadar yeterince ön plana çıkamadı. Aydın potansiyelinin çok gerisinde. Aydın'ın 17 ilçesinde 24'ten fazla antik kent bulunuyor. Turizmin yalnızca Kuşadası ve Didim ile sınırlandırılması büyük bir kayıp. Aydın aynı zamanda Türkiye'deki incir üretiminin yüzde 58'ini karşılıyor. Aydın'da zeytin ve zeytinyağının yanı sıra pamuk, kestane, enginar ve çilek gibi ürünler yetişiyor" dedi.

"Kooperatifçiliği destekliyoruz"

Aydın'da yetişen ürünlerin de mutlaka katma değerli hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Günel, "Bu amaçla kentimizde kooperatifçiliği destekliyoruz. Kooperatifçilik; üreticinin emeğini koruyan, tüketiciyi aracısız ürünle buluşturan, yerel üretimin kentte değer bulmasını sağlayarak sanayi ve turizm sektörlerine katkı sunan, gençlerimiz ve kadınlarımız için istihdam yaratan güçlü bir yerel kalkınma modelidir. Yerel üretimi ve değerleri her alanda güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.