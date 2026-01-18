Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Aydın'ın Geleceği Tarımı İşleyebilen, Sanayiyi Büyüten ve Turizmi 12 Aya Yayabilen Bir Ekonomi Modeli Olacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Aydın'ın Geleceği Tarımı İşleyebilen, Sanayiyi Büyüten ve Turizmi 12 Aya Yayabilen Bir Ekonomi Modeli Olacak"

18.01.2026 14:37  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 'Yerel Kalkınmada Kooperatifçiliğin Önemi' panelinde Aydın'ın ekonomik potansiyelini artırmak için kooperatifçilik modelini desteklediklerini açıkladı. Günel, Aydın'ın tarım, sanayi ve turizmdeki potansiyelinin değerlendirileceğini belirtti.

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yerel Kalkınmada Kooperatifçiliğin Önemi" başlıklı panelde kenti ekonomik açıdan kalkındırmak için tüm planlarının hazır olduğunu belirterek, " Aydın'ın geleceği tarımı işleyebilen, sanayiyi büyüten ve turizmi 12 aya yayabilen bir ekonomi modeli olacak" dedi.

Kuşadası Belediyesi Pera Organizasyon Düğün ve Kültür Merkezi'nde Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Yerel Kalkınmada Kooperatifçiliğin Önemi" başlıklı panel, Günel'in Aydın'ın ekonomik geleceğine ilişkin mesajlarına sahne oldu.

Moderatörlüğünü Bülent Ay'ın üstlendiği panele; Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Çoban, Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Tendü Hilal Göktuğ, Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri Tahsin Barış Çınar, Hasan Göçmen ve botanikçi Nilüfer Tektaş Cevahir katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Günel, Aydın'ın sahip olduğu ekonomik potansiyelin çok gerisinde olduğunu söyledi. Aydın'ın tarım, turizm ve sanayi kenti olduğuna dikkati çeken Günel, "Yanlış politikalar ve plansızlık nedeniyle bu büyük değer, bugüne kadar yeterince ön plana çıkamadı. Aydın potansiyelinin çok gerisinde. Aydın'ın 17 ilçesinde 24'ten fazla antik kent bulunuyor. Turizmin yalnızca Kuşadası ve Didim ile sınırlandırılması büyük bir kayıp. Aydın aynı zamanda Türkiye'deki incir üretiminin yüzde 58'ini karşılıyor. Aydın'da zeytin ve zeytinyağının yanı sıra pamuk, kestane, enginar ve çilek gibi ürünler yetişiyor" dedi.

"Kooperatifçiliği destekliyoruz"

Aydın'da yetişen ürünlerin de mutlaka katma değerli hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Günel, "Bu amaçla kentimizde kooperatifçiliği destekliyoruz. Kooperatifçilik; üreticinin emeğini koruyan, tüketiciyi aracısız ürünle buluşturan, yerel üretimin kentte değer bulmasını sağlayarak sanayi ve turizm sektörlerine katkı sunan, gençlerimiz ve kadınlarımız için istihdam yaratan güçlü bir yerel kalkınma modelidir. Yerel üretimi ve değerleri her alanda güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Günel, Kuşadası, Ekonomi, Güncel, Tarım, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Günel: 'Aydın'ın Geleceği Tarımı İşleyebilen, Sanayiyi Büyüten ve Turizmi 12 Aya Yayabilen Bir Ekonomi Modeli Olacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi 16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor

17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 17:38:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Aydın'ın Geleceği Tarımı İşleyebilen, Sanayiyi Büyüten ve Turizmi 12 Aya Yayabilen Bir Ekonomi Modeli Olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.