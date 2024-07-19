Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Cemevi'ni ziyaret etti

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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Muharrem ayı kapsamında Davutlar Cemevi'ni ziyaret etti. Matem orucu açma yemeğine katılan Başkan Günel, "Bu akşam lokmalarımızı canlarımızla paylaştık. Yas-ı Matem'de niyet eden tüm canların lokmaları kabul, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Cemevi'nde düzenlenen Matem Orucu açma yemeğine katılarak, hemşehrileriyle bir araya geldi.

Matem orucu açma duasının okunmasıyla başlayan yemeğin ve yapılan hayırların iyiliğe vesile olmasını dileyen Başkan Ömer Günel, "Bu akşam lokmalarımızı canlarımızla paylaştık. Yas-ı Matem'de niyet eden tüm canların lokmaları kabul, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.