Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçedeki Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını İnceledi

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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe genelinde sürmekte olan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Başkan Günel, "İkinci dönemimizde de kentimiz Kuşadası için kesintisiz hizmet üreteceğiz" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülmekte olan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Ömer Günel, saha gezisine, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yapımı sürmekte olan Tenis Kulübü ile başladı. Güvercin Masa Gezici ekibinin de yer aldığı saha incelemesinde, Başkan Ömer Günel uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ile 1 antrenman kortunun yer aldığı tesis ile civarında gerçekleştirilen yol yapım ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla ilgili olarak Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Ömer Günel, kısa süre içerisinde tamamlanarak kullanıma açılacak olan Tenis Kulübü'nün ardından sıcak asfalt serimi için hazırlıkların devam ettiği Yüksel Yalova Caddesi 2'inci Sokak'taki çalışmaları da inceledi. Kadınlar Denizi Mahallesi ziyaretinde ilçe sakinleri, Başkan Ömer Günel'e tenis kulübü ve çevresinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları için teşekkür etti.

Başkan Ömer Günel, Kadınlar Denizi Mahallesi'nin ardından Şevki Hasırcı Meydanı'nın bulunduğu bölgeyle Devrim Sokak'ta yapılacak minibüs durakları düzenlemesi ile ilgili UKOME yetkilileri ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten ile fikir alışverişinde bulundu. Dolmuş duraklarının mezarlık bölgesine alınacağını, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ise Devrim Sokak'ta peyzaj düzenlemesi yürüteceğini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, saha gezisine, kilit parke taşı döşenecek Ege Mahallesi 470'inci Sokak ile devam etti. Sıcak asfaltla kaplanacak Değirmendere Mahallesi Göcek Kavağı 2'inci Sokak'taki çalışmaları da inceleyen Başkan Günel, son olarak Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde, Kesedağı mesire alanı projesinin detaylarını gözden geçirdi.

Planlı yatırımlar sürecek

Günel, "Kentimizi daha da güzelleştirmek ve modern bir turizm kenti yaratmak için ekip arkadaşlarımla birlikte ikinci hizmet dönemimizde de durmadan çalışıyoruz. Bugün de belirlediğimiz bölgeleri dolaşarak yapımı devam eden ve kısa süre sonra başlayacak olan tesis ve üstyapı yatırımlarımızı yerinde inceledik. Ayrıca hemşehrilerimizi de dinleyerek talep ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdik. Önümüzdeki süreçte de Kuşadası'nda planlı yatırımlarımız sürecek" diye konuştu.