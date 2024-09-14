Kuşadası Belediye Başkanı, Şeker Hastası Murat Çolak'ın Protez Ayak Masrafını Karşılıyor

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(AYDIN) - Şeker hastalığı nedeniyle beş ay önce sağ ayağını kaybeden Kuşadası sakini Murat Çolak'a ameliyatının ardından elektrikli tekerlekli sandalye temin eden Kuşadası Belediye Başkan Ömer Günel, Çolak'ın protez ayak masrafının tamamını da üstlendi.

Başkan Günel, bir dönem "Yetenek Sizsiniz" yarışmasında Orhan Gencebay'ı taklit ederek adından söz ettiren Murat Çolak'a ameliyattan sonra elektrikli tekerlekli sandalye hediye etmesinin ardından şimdi de protez ayak masrafının tamamını kendi cebinden karşıladı.

Günel'e ilgisi ve desteği dolayısıyla teşekkür eden Çolak, en büyük hayalinin Orhan Gencebay ile bir klip çekmek olduğunu söyledi. Yetenek Sizsiniz yarışmasında Gencebay ile tanışma fırsatı bulan Çolak, "Sağlığım yerine geldiğinde bu hayalimi gerçekleştirmek isterim" dedi.