Kuşadası Belediye Meclisi borçsuz 3 milyar 750 milyon TL'lik 2027 bütçesini onayladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Meclisi borçsuz 3 milyar 750 milyon TL'lik 2027 bütçesini onayladı

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Kuşadası Belediye Meclisi borçsuz 3 milyar 750 milyon TL\'lik 2027 bütçesini onayladı
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Kuşadası Belediye Meclisi 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı'nı kabul etti. Bütçede gelir ve gider 3 milyar 750 milyon TL olarak belirlenip borçlanmadan denklik sağlandı; performans programı ile vergi, resim, harç ve ücret tarifeleri de onaylandı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Meclisi'nde kabul edilen 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı'nda gelir ve gider bütçesi 3 milyar 750 milyon TL olarak belirlendi. Bütçede borçlanma olmadan denklik sağlanırken, 2027 Mali Yılı Performans Programı ile vergi, resim, harç ve ücret tarifeleri de kabul edildi.

Kuşadası Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yönetiminde yapıldı. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Kuşadası Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Performans Programı ile 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı kabul edildi.

Kuşadası Belediye Meclisi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2027 Mali Yılı Performans Programı'nı karara bağlamak üzere toplandı. İkinci oturumda ayrıca 2027 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri başta olmak üzere 1 Ekim'de gerçekleşen ilk oturumda komisyonlara sevk edilen diğer maddeler de görüşüldü.

GELİR VE GİDER BÜTÇESİNDE BORÇLANMA OLMADAN DENKLİK SAĞLANDI

Kuşadası Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı'nda gelir bütçesi 3 milyar 750 milyon, gider bütçesi 3 milyar 750 milyon olarak hesaplanıp, iki bütçe arasında borçlanma olmadan denklik sağlandı. Ardından Kuşadası Belediyesi 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oylanarak kabul edildi. Toplantıda, ayrıca 2027 Mali Yılı Performans Programı ile 2027 Yılı Ücret ile Vergi, Resim ve Harç Tarifesi de kabul edildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Meclisi borçsuz 3 milyar 750 milyon TL'lik 2027 bütçesini onayladı - Son Dakika
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