Kuşadası Belediye Meclisi, Caferli'deki verimli tarım arazisine GES kurulmasını reddetti - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Meclisi, Caferli'deki verimli tarım arazisine GES kurulmasını reddetti

Kuşadası Belediye Meclisi, Caferli\'deki verimli tarım arazisine GES kurulmasını reddetti
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Kuşadası Belediye Meclisi, Caferli Mahallesi'ndeki 183 bin metrekarelik şeftali bahçesinin 5 bin 433 metrekaresinde GES kurulması için gündeme gelen imar planı değişikliği talebini, verimli tarım arazilerine zarar vereceği gerekçesiyle oy çokluğu ile reddetti.

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Meclisi, Caferli Mahallesi'nde bulunan 183 bin 562 metrekarelik bir arazinin 5 bin 433 metrekaresinde GES kurulması için kurulması için gündeme getirilen "uygulama imar planı değişikliği" talebini, "bölgedeki verimli tarım arazilerine zarar vereceği" nedeniyle oy çokluğu ile reddetti.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş başkanlığında Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda, Caferli Mahallesi'nde bulunan 183 bin 562 metrekarelik bir arazinin yaklaşık 5 bin 433 metrekaresinde GES kurulması için uygulama imar planı değişikliği talebi de yer aldı. Kuşadası Belediye Meclisi, bu talebi bölgedeki verimli tarım arazilerine zarar vereceği nedeniyle oy çokluğu ile reddetti.

"TARIM ARAZİLERİNİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan YENİ Parti Gurubu Meclis Üyesi Hasan Göçmen, "Bizim tek amacımız buradaki tarım arazilerini korumak. 183 bin 562 metrekarelik bir şeftali bahçesinin 5 bin 433 metrekaresinde GES kurulacak diye tarım dışına çıkarılıp, arsa niteliği kazandırılmasına gönlümüz razı olamaz. Eğer maksat enerji üretmekse alternatif alanlar bulunabilir. Verimli tarım arazilerini korumak hepimizin görevi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Meclisi, Caferli'deki verimli tarım arazisine GES kurulmasını reddetti - Son Dakika

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