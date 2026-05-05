Kuşadası Belediye Meclisi, Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Belediye Meclisi, Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

05.05.2026 10:04  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Meclisi, mayıs ayı olağan toplantısını Davutlar Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda kentle ilgili önemli kararlar alındı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Meclisi, mayıs ayı olağan toplantısını Davutlar Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda kentle ilgili önemli kararlar alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yönetiminde gerçekleştirildi. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, Demirtaş'a belediyeye ait şirketler ile yüzde 1,39 hissesi Kuşadası Belediyesi'nin olan Aydın Doğal Gaz A.Ş. ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetki verildi.

Toplantıda ayrıca, Hukuk Komisyonu'ndan istifa eden İYİ Partili Alpay Örter'in yerine AKP grubundan Alper Ragup Özay seçildi. Toplantıda yine Çevreci Belediyeler Birliği ve Ege Belediyeler Birliği'nden de ayrılma kararı alındı.

Üç plajda ücretsiz internet hizmeti

Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının Davutlar, Güzelçamlı ve Sahil sitelerindeki bölgede bu yıl da devam edeceğinin vurgulandığı meclis toplantısında; Kadınlar Denizi, Kuştur ve Marina mevkiinde bulunan plajlarda şemsiyenin 200, şezlongun da 300 liradan kiralanması kararı alındı. Demirtaş ayrıca yeni sezonda bu üç plajda ücretsiz internet hizmetinin sunulacağını söyledi. Toplantıda, İtalya'nın Gualdo Tadino şehir ile kardeş şehir olunabilmesi amacıyla imzalanacak protokol işlemlerinin başlatılması kararı alındı.

Sevgi Plajı'ndaki mülkle ilgili önemli karar

Toplantıda alınan en önemli kararlardan biri de Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 89 dönümlük araziyle ilgili oldu. Bu kapsamda arazinin 7 ve 24 arasında kalan parsellerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itirazların kabul edilmesi, İmar Komisyonu tarafından söz konusu bölgedeki arazilerin tarımsal üretim amacı dışında kullanılmaması, bu alanların yapılaşmaya açılmasının tarımsal bütünlüğün bozulmasına ve doğal çevre üzerine baskı oluşturacağı gerekçe gösterilerek oy çokluğu ile uygun bulundu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Meclisi, Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:46:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Meclisi, Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.