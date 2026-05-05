Kuşadası Belediye Meclisi, Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Kuşadası Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yönetiminde gerçekleştirildi. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, Demirtaş'a belediyeye ait şirketler ile yüzde 1,39 hissesi Kuşadası Belediyesi'nin olan Aydın Doğal Gaz A.Ş. ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetki verildi.

Toplantıda ayrıca, Hukuk Komisyonu'ndan istifa eden İYİ Partili Alpay Örter'in yerine AKP grubundan Alper Ragup Özay seçildi. Toplantıda yine Çevreci Belediyeler Birliği ve Ege Belediyeler Birliği'nden de ayrılma kararı alındı.

Üç plajda ücretsiz internet hizmeti

Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının Davutlar, Güzelçamlı ve Sahil sitelerindeki bölgede bu yıl da devam edeceğinin vurgulandığı meclis toplantısında; Kadınlar Denizi, Kuştur ve Marina mevkiinde bulunan plajlarda şemsiyenin 200, şezlongun da 300 liradan kiralanması kararı alındı. Demirtaş ayrıca yeni sezonda bu üç plajda ücretsiz internet hizmetinin sunulacağını söyledi. Toplantıda, İtalya'nın Gualdo Tadino şehir ile kardeş şehir olunabilmesi amacıyla imzalanacak protokol işlemlerinin başlatılması kararı alındı.

Sevgi Plajı'ndaki mülkle ilgili önemli karar

Toplantıda alınan en önemli kararlardan biri de Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 89 dönümlük araziyle ilgili oldu. Bu kapsamda arazinin 7 ve 24 arasında kalan parsellerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itirazların kabul edilmesi, İmar Komisyonu tarafından söz konusu bölgedeki arazilerin tarımsal üretim amacı dışında kullanılmaması, bu alanların yapılaşmaya açılmasının tarımsal bütünlüğün bozulmasına ve doğal çevre üzerine baskı oluşturacağı gerekçe gösterilerek oy çokluğu ile uygun bulundu.