Kuşadası'nda Huzur ve Hizmet Vurgusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 17:03  Güncelleme: 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısında konuşan Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, “Önceliğimiz nettir; Kuşadası’nın huzuru, düzeni ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesidir. Tüm birimlerimizle birlikte aynı disiplinle hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Demirtaş yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Vekili olarak seçilmesinin ardından ilk kez meclis kürsüsüne çıkan Demirtaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada birlik, sağduyu ve kesintisiz hizmet vurgusu yaptı.

Meclis üyeleri ve Kuşadalıları selamlayan Demirtaş, salondakilere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de selamlarını iletti. Günel'in içinde bulunduğu sürece de değinen Demirtaş, "Masumiyet karinesi hepimiz için esastır. Süreci dikkatli ve sağduyuyla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendisine tevdi edilen görevin bir makamdan öte sorumluluk olduğunun altını çizen Demirtaş, Kuşadası'nda hiçbir hizmetin aksamaması için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi. Kuşadası Belediyesi'nin güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Önceliğimiz nettir; Kuşadası'nın huzuru, düzeni ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesidir. Tüm birimlerimizle birlikte aynı disiplinle hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kuşadası emin ellerde"

Konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Demirtaş, kurumlara duyulan güvenin korunmasının önemine dikkati çekti. Şahsi tartışmalardan uzak, tamamen hizmet odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceğini belirten Demirtaş, "Kuşadası emin ellerdedir, hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Mecliste görev dağılımı yapıldı

Toplantıda encümen, komisyon ve birlik üyelikleri için seçimler de gerçekleştirildi. Yapılan oylamalar sonucunda, Birinci Meclis Başkan Vekilliğine Salim Tümer Apaydın, İkinci Meclis Başkan Vekilliğine Emre Fazlılar seçildi. Encümen üyeliklerine Seyfi Seyhan Süvari, Çağlayan Erdem ve Hasan Göçmen getirilirken; Plan ve Bütçe Komisyonu'na Tahsin Barış Çınar, Gülden Akbulut, Efe Berberoğlu, Eyüp Yaşar ve Volkan Gerçek seçildi. İmar Komisyonu üyeliklerine Mehmet Sarıdedeoğlu, Hayati Atlı, Nilüfer Tektaş Cevahir, Ethem Kerim ve Tacettin Özden getirildi. Hukuk Komisyonu ise Emre Fazlılar, Ayşegül Dağlı, Hamza Kürkçü, Birtan Tütüncü ve Alper Ragup Özay'dan oluştu.

Fahrettin Efe İbrikoğlu'nun adı yaşatılacak

Toplantının dikkati çeken kararlarından biri de geçen yıl hayatını kaybeden Fahrettin Efe İbrikoğlu ile ilgili oldu. Buna göre, Ada Yelken Spor Kulübü yöneticilerinden  İbrikoğlu'nun adı, Uğur İnan Spor Salonu'nun yanında bulunan basketbol sahasına verilecek.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 18:08:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.