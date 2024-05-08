Kuşadası Belediyesi 19 Mayıs'ta Öğrencilere Yarışma Düzenliyor

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramın'da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması" düzenliyor. Belediye, dereceye girenlere dünya klasiklerini, başvuru yapanlara ise Atatürk'ün Nutku'nu hediye edecek.

Kuşadası Belediyesi, 19 Mayıs nedeni ile 11-14 ve 15-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik bir yarışma düzenledi. "19 Mayıs'ın 105'inci Yılı" teması ile yapılacak yarışma, resim, şiir ve kompozisyon alanında gerçekleştirilecek.

Katılmak isteyen öğrenciler, eserlerini 13 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Güvercin Masa personeline teslim edebilecek. Yarışmaya başvuru yapan tüm öğrencilere Atatürk'ün Nutku, ilk üçe girenlere ise dünya klasikleri seti hediye edilecek.