Kuşadası'nda Ağaç Atıkları İhtiyaç Sahipleri İçin Yakacağa Dönüşüyor

12.01.2026 12:28  Güncelleme: 14:15
Kuşadası Belediyesi, mevsim şartlarına bağlı budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıklarını ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtmaya devam ediyor. Budanan ağaçlardan elde edilen atıklar, kışlık odun haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, ilçe genelinde mevsim şartlarına bağlı olarak yürütülen budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıklarını, ihtiyaç sahipleri için yakacağa dönüştürüyor.

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yakacak desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde budanan ağaçlardan elde edilen dallar ile kurumuş ağaçların kök ve gövdeleri düzenli olarak toplanıyor. Kamyonlara yüklenen ağaç atıkları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan çalışma merkezine götürülerek sobaya sığacak boyutlarda kesiliyor.

Kışlık odun haline gelen ağaç atıkları, Güvercin Masa'nın '444 71 14' numaralı telefonu üzerinden yapılan başvuruların ardından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün incelemeyle belirlediği adreslere ekiplerce teslim ediliyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kömür yardımıyla koordineli olarak yürütülen çalışma dayanışmayı güçlendiriyor.

Kaynak: ANKA

