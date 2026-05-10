Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi'nden Anneler Günü Jesti

10.05.2026 13:53  Güncelleme: 16:42
Kuşadası Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü'nde evde bakım hizmeti alan anneleri ziyaret ederek hediyeler verdi. Anneler, gösterilen nezaket için teşekkür etti.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü'nde "Evde Bakım" hizmeti verilen anneleri ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Ömer Günel döneminde kadrosu genişletilerek daha fazla kent sakinine ulaşabilir duruma getirilen Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, sağlık sorunları ya da farklı nedenlerle evde bakım hizmetinden yararlanan anneleri bu yıl da unutmadı. Evde Bakım Birimi çalışanları, Anneler Günü dolayısıyla kentte ikamet eden ve Kuşadası Belediyesi'nin sunduğu hizmetten faydalanan anneleri ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerin ve hediyelerin kendilerini çok memnun ettiğini dile getiren anneler, gösterdikleri incelik ve nezaket için Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi kent sakinlerinin Evde Bakım hizmetinden yararlanabilmesi için Güvercin Masa'nın 444 71 14 numaralı çağrı merkezini arayarak kayıt oluşturması yeterli olacak.

Kaynak: ANKA

