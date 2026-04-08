Kuşadası Belediyesi, Çocuk Gelişim Merkezi ile Minikleri Geleceğe Hazırlıyor - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi, Çocuk Gelişim Merkezi ile Minikleri Geleceğe Hazırlıyor

08.04.2026 14:33  Güncelleme: 15:21
Kuşadası Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Gelişim Merkezi, çocuklara yönelik nitelikli eğitim hizmetiyle dikkati çekiyor. 36-60 ay arasındaki miniklere kapılarını açan merkez, çocukların kendilerini keşfettiği, sosyalleştiği ve hayata ilk adımlarını güvenle attığı bir gelişim yuvası olarak öne çıkıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Gelişim Merkezi, çocuklara yönelik nitelikli eğitim hizmetiyle dikkati çekiyor. 36-60 ay arasındaki miniklere kapılarını açan merkez, çocukların kendilerini keşfettiği, sosyalleştiği ve hayata ilk adımlarını güvenle attığı bir gelişim yuvası olarak öne çıkıyor.

Alanında uzman ve deneyimli kadrosu ile hizmet veren Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri büyük bir titizlikle destekleniyor.  Gün boyunca gerçekleştirilen planlı ve eğitici etkinlikler sayesinde minikler, öğrenmeyi bir zorunluluk değil, keyifli bir keşif yolculuğu olarak deneyimliyor. Renkli materyaller, yaratıcı oyunlar ve etkileşimli çalışmalarla zenginleştirilen program, çocukların ilgisini sürekli canlı tutmayı başarıyor.

Eğitim hayatlarına daha donanımlı başlıyorlar

Özellikle motor becerilerin gelişimine katkı sağlayan aktiviteler, çocukların hem kas koordinasyonlarını güçlendiriyor hem de özgüven kazanmalarına yardımcı oluyor. El-göz koordinasyonunu artıran uygulamalar, dikkat ve odaklanma sürelerini uzatırken; grup etkinlikleri ise paylaşma, iletişim kurma ve birlikte hareket etme gibi sosyal becerilerin gelişimini destekliyor.

Kuşadası Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olan Çocuk Gelişim Merkezi, çocukların okul öncesi dönemi en verimli şekilde geçirmelerini hedefliyor. Bu sayede minikler, ilerleyen eğitim hayatlarına daha donanımlı, daha özgüvenli ve daha hazır bir şekilde başlama fırsatı buluyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi, Çocuk Gelişim Merkezi ile Minikleri Geleceğe Hazırlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, Çocuk Gelişim Merkezi ile Minikleri Geleceğe Hazırlıyor - Son Dakika
