Kuşadası Belediyesi Engellilere Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunuyor

Güncel

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, engelli vatandaşlara, özel olarak tasarlanan tam donanımlı hizmet aracıyla hastaneye ücretsiz gidiş dönüş imkanı sağlıyor.

Kuşadası Belediyesi, engelliler için özel tasarlanan tam donanımlı araç ile ulaşım hizmeti veriyor. Hizmetle, tedavi ve kontrol için hastaneye gitmesi gereken engelli yurttaşların toplu taşıma araçlarında yaşayabileceği sorunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Randevulu hizmet

Ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşların hastaneye gitmeleri gereken günden önce Belediye'nin çağrı ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa'yı arayarak randevu oluşturmaları gerekiyor. Başvuru yapan vatandaşlar, ikamet ettikleri evlerinden alınarak hastaneye ulaştırılıyor. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise aynı araç ile evlerine bırakılıyor.

Ayrıca Güvercin Masa'ya gelen talepler doğrultusunda şehir dışında hastane randevusu olan ve ulaşım desteğine ihtiyaç duyan engelli bireyler için ise Salı ve Perşembe günleri Aydın ve İzmir'e servis ile taşıma hizmeti veriliyor.

Engelli aracının hizmete girdiği 2020 yılından bu yana ulaşım hizmetinden yararlandığını belirten fiziksel engelli Nurdan Elçin, sunulan hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. İlgili belediye çalışanlarının kendileri ile çok yakından ilgilendiğini ifade eden Elçin "Bu güzel ve anlamlı hizmet için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.