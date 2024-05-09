Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi Anneler Günü'nü kutladı

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Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi çalışanları, ev temizliği, banyo, berberlik ve kuaförlük hizmeti verdikleri anneleri ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, 12 Mayıs Anneler Günü öncesinde hizmet verdiği ilçeli hemşehrilerini ziyaret etti. Kentin farklı mahallelerinde ikamet eden ve Kuşadası Belediyesi'nin sunduğu evde bakım hizmetinden faydalanan annelere hediyelerini takdim eden Evde Bakım Birimi çalışanları, vatandaşlara Başkan Günel'in sevgi ve selamlarını iletti.