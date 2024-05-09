Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi Anneler Günü'nü kutladı

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi çalışanları, ev temizliği, banyo, berberlik ve kuaförlük hizmeti verdikleri anneleri ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

09.05.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
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Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi çalışanları, ev temizliği, banyo, berberlik ve kuaförlük hizmeti verdikleri anneleri ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, 12 Mayıs Anneler Günü öncesinde hizmet verdiği ilçeli hemşehrilerini ziyaret etti. Kentin farklı mahallelerinde ikamet eden ve Kuşadası Belediyesi'nin sunduğu evde bakım hizmetinden faydalanan annelere hediyelerini takdim eden Evde Bakım Birimi çalışanları, vatandaşlara Başkan Günel'in sevgi ve selamlarını iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

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