Kuşadası Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Gıda Desteği

Güncel

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin, geçim sıkıntısı çeken kent sakinlerine desteği devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımında bulunan Belediye, "Gönüllerimiz bir, soframız birlikte olsun" sloganı ile belirlenen adreslere yardımları iletiyor.

Kuşadası Belediyesi, okulların açılması ile birlikte öğrencilere yönelik yaşama geçirdiği beslenme çantası, kırtasiye ve burs desteği gibi sosyal yardım çalışmalara ağırlık verirken, gıda kolisi desteğini de sürdürüyor. Bu amaçla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin ardından İkiçeşmelik Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek, içerisinde bir ailenin ortalama 40 günlük mutfak ihtiyacını karşılayacak temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda kolilerini imza karşılığında teslim etti.

Son 1 ayda 879 aileye gıda kolisi ulaştıran Kuşadası Belediyesi ekiplerine, Belediye Meclis üyeleri Zeynep Hanbay ile Ali Aydın eşlik etti. Ziyaret ettikleri hemşehrilerine Başkan Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını ileten meclis üyeleri Zeynep Hanbay ve Ali Aydın, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca gıda kolisi desteği sunmayı sürdüreceklerini, havaların soğumaya başlaması ile birlikte ise yakacak yardımında bulunacaklarını söyledi.