Kuşadası Belediyesi'nden Mevlid Kandili Etkinliği

Güncel

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla ilçenin çeşitli noktalarında hemşehrilerine kandil simidi dağıttı.

Kuşadası Belediyesi, İslam dünyasında Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili dolayısıyla ilçe sakinlerine kandil simidi dağıttı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, Güzelçamlı ve Davutlar'da standlar kurdu. Standlarda ilçe halkına kandil simidi ikram edildi.

Dağıtıma Belediye Meclis Üyesi Zeynep Hambay ve Ali Aydın da katılarak, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in selamlarını iletti.