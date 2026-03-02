Kuşadası Belediyesi'nden Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından bünyesinde görev yapan personele, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeye başladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği eğitim programının belirli aralıklarla devam edeceği açıklandı.

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimine ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli katıldı. Eğitimde, iş güvenliği uzmanı Gönül Ecem Demirel tarafından katılımcılara çalışma sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri ve olası iş kazalarının önlenmesine yönelik bilgi aktarıldı.

Eğitimde ayrıca personele genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, iş yerindeki risk unsurları, güvenli çalışma yöntemleri, risk analizi, iş ekipmanlarının doğru ve güvenli kullanımı ile acil durum prosedürleri detaylı şekilde anlatıldı.

Çalışanların sahadaki görevlerini güvenli bir biçimde yerine getirebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymasının öneminin de vurgulandığı eğitimle, iş verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, "Personelimizin bilinç düzeyinin artırılması amacıyla belirli aralıklarla eğitimler devam edecek. Eğitim, çalışanlarımızın hem kendi güvenlikleri hem de hizmet kalitesinin yüksek standartta olması açısından çok faydalı oluyor" diye konuştu.