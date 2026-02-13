Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Gıda Denetimi

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerin Ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Ramazan ayı öncesi kent genelindeki fırınlar ile tatlı siparişi alan işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapıldı. Denetimde, işletmelerin imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ekmek ve pidelerin gramajları kontrol edildi. Ayrıca kontroller sırasında, hazır gıdaların son tüketim tarihlerine de bakıldı. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceğini bildirdi.