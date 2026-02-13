Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Gıda Denetimi

13.02.2026 17:23  Güncelleme: 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerin Ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerin Ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Ramazan ayı öncesi kent genelindeki fırınlar ile tatlı siparişi alan işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapıldı. Denetimde, işletmelerin imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ekmek ve pidelerin gramajları kontrol edildi. Ayrıca kontroller sırasında, hazır gıdaların son tüketim tarihlerine de bakıldı. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı Görüntüler olay oldu Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

08:11
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
07:26
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet Hattı kuracağım
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet Hattı kuracağım
01:04
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 08:59:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.