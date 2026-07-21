Kuşadası Belediyesi, Deniz Güvenliği Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, Deniz Güvenliği Çalışmalarını Sürdürüyor

21.07.2026 17:25  Güncelleme: 19:08
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Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde cankurtaran ekipleri, güvenli yüzme kulvarları ve uyarı tabelalarıyla deniz güvenliğini sağlıyor. 6 cankurtaran ve bir şef görev yapıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde cankurtaran hizmeti, güvenli yüzme kulvarları ve uyarı sistemleriyle deniz güvenliğini sağlıyor.

Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde deniz güvenliğini en üst seviyede tutmak için çalışmalarına devam ediyor. Cankurtaran ekipleri, güvenli yüzme alanları oluşturarak olası boğulma vakalarına karşı haftanın her günü hizmet veriyor.

Belediye Cankurtaranı Ege Canpek, belediyenin sahillerde aldığı önlemler kapsamında rip akıntısının bulunduğu bölgelere uyarı tabelaları yerleştirildiğini, güvenli yüzme alanlarının ise kulvarlarla belirlenerek cankurtaran gözetiminde vatandaşların kullanımına sunulduğunu söyledi.

Belediye bünyesinde 6 cankurtaran ve 1 cankurtaran şefinin aktif olarak görev yaptığını belirten Canpek, ekiplerin sezon boyunca sahillerde kesintisiz hizmet verdiğini ifade etti.

"KURALLARA UYMAK ALINAN ÖNLEMLER KADAR ÖNEMLİ"

Vatandaşların sahillerde bulunan uyarı tabelaları ile cankurtaran bayraklarına mutlaka uyması gerektiğini vurgulayan Canpek, özellikle çocukların ebeveyn gözetiminde denize girmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Deniz güvenliğinin sağlanmasında vatandaşların kurallara uymasının da en az alınan önlemler kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

Boğulma vakalarına karşı ekiplerin eğitimli ve donanımlı olduğunu aktaran Canpek, ihbarın alınmasının ardından en kısa sürede olay yerine ulaşıldığını, su içinde ve kıyıda gerekli ilk yardım müdahalelerinin yapıldığını, ihtiyaç halinde sağlık ekiplerine teslim edilene kadar müdahalenin sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi, Deniz Güvenliği Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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