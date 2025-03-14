Kuşadası Belediyesi'nden Tıp Bayramı Kutlaması

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, doktor ve çalışanların günlerini kutladı. Ziyaretlerde, Özel Kalem Müdürlüğü Koordinatörü Cevat Göğez ve Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol tarafından Başkan Ömer Günel adına çalışanlara çiçek takdim edildi.

Kuşadası Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını unutmadı. Bu kapsamda Özel Kalem Müdürlüğü Koordinatörü Cevat Göğez ve Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, Güvercin Masa Gezici Ekibi ile birlikte ilçede bulunan sağlık kuruluşlarını dolaşarak, Başkan Günel adına çalışanların Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık emekçilerine, özel olarak hazırlanan pasta ve çiçeklerini veren Göğez ve Şenol, gecesini gündüzüne katarak çalışan fedakar doktor ve sağlıkçılara gösterdikleri gayret için teşekkür etti.