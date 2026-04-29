Kuşadası Belediyesi'nden Yaz Sezonu Öncesi Sahil Bandında Yoğun Mesai

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla sahil şeridinde bakım ve temizlik faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaza hazırlık çalışmaları kapsamında son olarak Türkmen Mahallesi sahil bandında yer alan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile çevresinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Kentin en çok kullanılan sosyal alanlarından olan meydanda yürütülen işlemlerle zeminler detaylı şekilde yıkanarak hijyenik hale getirildi. Çevre de elden geçirilerek alanın genel görünümü daha modern ve düzenli bir yapıya kavuşturuldu.

Bakım çalışmaları yalnızca temizlikle sınırlı kalmadı. Zamanla yıpranan kent mobilyaları da ekiplerin faaliyetiyle yenilendi. Eskiyen banklar ve çöp kutuları boyandı, böylelikle meydanın estetik bütünlüğü de korunmuş oldu.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Kuşadalılar, belediye ekiplerine teşekkür ederek sahil bandındaki düzenli bakım faaliyetlerinin devam etmesini istediklerini ifade etti. Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan kullanım göz önünde bulundurulduğunda bu tür çalışmaların kente büyük katkı sağladığını vurguladı.