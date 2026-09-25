Kuşadası Belediyesi\'nin yol yapım ve bakım çalışmaları 68 noktada yürütüldü

Kuşadası Belediyesi'nin yol yapım ve bakım çalışmaları 68 noktada yürütüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası Belediyesi bu hafta 68 farklı noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Değirmendere'de 2 bin metrekare sıcak asfalt uygulayan ekipler, Karaova'da 12 bin metrekarelik kilit parke çalışmasının 8 bin metrekarelik bölümünü tamamladı.
(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, bu hafta 68 farklı noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Değirmendere'de 2 bin metrekare sıcak asfalt uygulayan ekipler, Karaova'da yürütülen 12 bin metrekarelik kilit parke çalışmasının 8 bin metrekarelik bölümünü tamamladı.
Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu haftaki yol yapım ve bakım çalışmalarında ana odağı Değirmendere ve Karaova mahalleleri oldu.
Değirmendere 840. Sokak'a 2 bin metrekare sıcak asfalt döken ekipler, Karaova'da Zitur Sitesi'nin bulunduğu bölgede başlattıkları 12 bin metrekarelik kilit parke döşeme çalışmasının da yaklaşık 8 bin metrekarelik kısmını tamamladı.
Çalışmalar kapsamında farklı mahallelerde kaldırım ve bordür imalatı da yapan ekipler, Güvercin Masa'ya yapılan başvurular doğrultusunda acil müdahale gerektiren bakım ve onarım işlerini de çözüme kavuşturdu.
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