Kuşadası Belediyesi\'nin yol yapım ve bakım çalışmaları 68 noktada yürütüldü

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, bu hafta 68 farklı noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Değirmendere'de 2 bin metrekare sıcak asfalt uygulayan ekipler, Karaova'da yürütülen 12 bin metrekarelik kilit parke çalışmasının 8 bin metrekarelik bölümünü tamamladı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu haftaki yol yapım ve bakım çalışmalarında ana odağı Değirmendere ve Karaova mahalleleri oldu.

Değirmendere 840. Sokak'a 2 bin metrekare sıcak asfalt döken ekipler, Karaova'da Zitur Sitesi'nin bulunduğu bölgede başlattıkları 12 bin metrekarelik kilit parke döşeme çalışmasının da yaklaşık 8 bin metrekarelik kısmını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında farklı mahallelerde kaldırım ve bordür imalatı da yapan ekipler, Güvercin Masa'ya yapılan başvurular doğrultusunda acil müdahale gerektiren bakım ve onarım işlerini de çözüme kavuşturdu.