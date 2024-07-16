Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi\'nde İsmail Akıntürk\'ün sergisi açıldı

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, İsmail Akıntürk'ün "Odun İşlenirse" adlı ahşap oyma, sedef işleme ve yağlı boya resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen Elektrik Yüksek Mühendisi İsmail Akıntürk'ün "Odun İşlenirse" adlı sergisinin açılışına Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Başkan Ömer Günel, "Sanatı erteleyemezsiniz. Çünkü bir kenti ne kadar güzel yaparsanız yapın, her tarafını bronz taşlarla döşeseniz de eğer sanatla, kültürle insanını eğitemiyorsanız yaptıklarınızın hiçbir önemi yoktur" dedi.

İsmail Akıntürk ise eserlerini vatandaşlarla buluşturmasına aracılık eden Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederek, "Açılışımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, sergiyi beğenmenizi diliyorum" diye konuştu.

Sergi, 19 Temmuz Cuma gününe kadar ziyaret edilebililecek.