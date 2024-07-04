Kuşadası Belediyesi Orman Yangını Sonrası Yeniden Canlandırma Çalışmalarına Başladı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Meclis Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, Selçuk'ta başlayarak Kuşadası'na sıçrayan ve kent merkezine ulaşmadan söndürülen orman yangınına ilişkin, "Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuşadası Belediyesi olarak sönen ciğerlerimizi yeniden canlandırmak için tüm imkanlarımızı kullanacağız" dedi.

Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı Kuşadası Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısının ana gündem maddesi, geçen hafta sonu Selçuk'ta başlayarak Kuşadası'na sıçrayan orman yangını oldu. Yangın, Kuşadası Belediyesi, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçe belediyelerinden gelen ekiplerin karadan, yangın söndürme helikopterlerinin de havadan müdahalesi sayesinde kent merkezine ulaşmadan söndürüldü.

Kurulan kriz masasında Aydın Valiliği ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Tümer Apaydın, şunları söyledi:

"Kuşadası Belediyesi olarak iş makineleri, su tankerleri ve yaklaşık 150 personelimizle yangın alanında canla başla görev yaptık. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan zehirlenen 7 arkadaşımızı hastaneye kaldırdık. Çevre il ve ilçe belediyelerinin yanı sıra müteahhitler ile de temasa geçerek iş makinesi ve su tankeri desteği istedik. Kentimiz büyük bir felaket atlattı. KOMER, Kuştur mevkii ve Bahçecik Boğazı civarında yangın yerleşim yerlerine sıçramak üzereydi. Yapılan hızlı ve etkin müdahale ile yangının kent merkezine inmesi engellendi. Yanan alanları ağaçlandırma çalışması Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Tek başımıza bir şey yapma yetkimiz yok. Orman Genel Müdürlüğü ve Aydın Valiliği ile iş birliği içerisinde üzerimize düşen görevi sonuna kadara yapacağız. Sönen ciğerlerimizi yeniden canlandırmak için tüm kurumlarla hep beraber çalışacağız."

Toplantıda, İYİ Parti Grubu'nun yangın sırasında Başkan Günel'in nerede olduğuyla ilgili sorusu üzerine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari söz aldı. Başkan Günel'in yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Suvari, şunları kaydetti:

"Devletin orman yangınlarıyla ilgili çok daha büyük tedbirler alması gerekiyor. Çünkü 2 yıl önce Marmaris ve Manavgat'ta yangınlar yaşandı. Ciddi anlamda kayıplar oldu. Yangınlar uzunca bir süre söndürülemedi. Görülüyor ki bunlardan ders alınmış. Böyle durumlarda topu her zaman belediyelere, yerel yönetimlere atmamak gerekiyor. Kuşadası Belediyesi bu tür felaketlerde hem kendi hemşehrilerine hem de felaketin yaşandığı bölgelere birçok kez yardım eli uzattı. O gün ben de oradaydım, siz de oradaydınız, Sayın Valimiz, Kaymakamımız da oradaydı. Tarım Bakanımız da geldi ama biz de bazı arkadaşlarımızı nedense göremedik. Kuşadası bir turizm kentidir. Turizm kentinin temsile ve vizyona ihtiyacı vardır. Son yılların en vizyoner belediye başkanı canla başla, emeği ile çalışmaktadır. Dakika dakika bizden orman yangını ile ilgili bilgi almış ve sabahın ilk saatleri itibarıyla olay yerine intikal etmiştir. Bundan sonraki çalışmaları da kendisi koordine edecektir."

Toplantıda Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş şehri Marl'da 19-24 Temmuz günleri arasında düzenlenecek Marl Kardeş Şehir Eşleştirme Toplantısı'na katılım konusu da ele alındı. Toplantıda Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Başkan Günel ile Meclis üyesi Ayşegül Dağlı ve tüm giderlerini kendisi karşılamak üzere Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Demir'in katılımı ile ilgili önerge oylanırken, İYİ Parti Grubu Sözcüsü Hasan Göçmen, "Bir önceki meclis toplantısında Romanya'ya yapılacak ziyaretle ilgili konuyu görüştük. Ancak Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında ziyarete gidilmesi reddedildi. Şimdi Almanya olunca mı gidiliyor" diye sordu.

Başkan Vekili Tümer Apaydın ise soruya "Onda giderleri biz karşılıyorduk. Bunda karşı taraf karşılıyor. O nedenle de tasarruf tedbirlerine takılmıyor" yanıtını verdi.