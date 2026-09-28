Kuşadası Belediyesi restoran denetiminde uygunsuz saklanan gıdalara el koydu

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren restoranlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, menü fiyatları ve hijyen koşullarını kontrol etti.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren restoranlarda denetim yaptı. Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde; restoranların iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, menü fiyatları, hijyen koşulları ve genel düzenlerine bakıldı.

Denetimlerde ayrıca üretimde kullanılan deniz ürünlerinin tedarik edildiği firma bilgileri, ürünlerin son tüketim tarihleri, işletmelerin lisanslı firmalar tarafından ilaçlanıp ilaçlanmadığı, personelin genel temizlik durumu kontrol edildi. Uygun koşullarda saklanmadığı belirlenen gıda ürünlerine de imha edilmesi için el konuldu. Yetkililer, denetimlerin artarak süreceğini belirtti.