Kuşadası Belediyesi Sahillerde Ücretli Şezlong ve Şemsiye Kullananlara Cezai İşlem Uyguluyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Sahillerde Ücretli Şezlong ve Şemsiye Kullananlara Cezai İşlem Uyguluyor

Kuşadası Belediyesi ekipleri, sahillerde parayla şezlong ve şemsiye kiraladığını tespit ettikleri işletme ve kişilere idari para cezası uyguladı. Belediye, ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasını sürdürürken, ihlal eden işletmelere engel oluyor.

12.08.2024 16:26  Güncelleme: 16:58
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ekipleri, sahillerde parayla şezlong ve şemsiye kiraladığını tespit ettikleri işletme ve kişilere idari para cezası uyguladı.

Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri, halk plajlarında gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, yaptıkları kontrolde sahillerde parayla şezlong ve şemsiye kiraladığını tespit ettikleri işletme ve kişilere idari para cezası uyguladı. Kaymakamlık ile imzaladığı protokol ile ilçe sınırları içerisinde bulunan plajların sorumluluğunu üstlenen Belediye, halk plajlarında başlattığı ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulamasını sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamayı ihlal ederek kazanç elde eden işletmeler ise zabıta ekipleri engeline takılıyor. Plajlarda gerçekleştirdiği denetimlerini artıran ekipler, tatilcilere ve bölge halkına ücret karşılığında şezlong ve şemsiye kiralamaya çalışan işletmelere göz açtırmıyor.

Son olarak Karaova Mahallesi sahilinde denetim gerçekleştiren ekipler, kuralı ihlal etmeye çalışan bir işletmeye Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi uyarınca 2 bin 52 lira para cezası kesti. Ayrıca işletmenin şezlong, şemsiye ve minderlerine de tutanakla el konuldu. Denetimlerin turizm sezonu boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Sahillerde Ücretli Şezlong ve Şemsiye Kullananlara Cezai İşlem Uyguluyor - Son Dakika

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