Kuşadası Belediyesi Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

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(AYDIN) Kuşadası Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı vektörel mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında periyodik olarak ilaçlama çalışması yürütüyor.

Kuşadası Belediyesi, insan ve çevre sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadelesine yıl boyunca devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, 25 personel ve 6 araçla kent genelindeki durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ve çöp konteynerlerini karasinek, bit, kene ve larva oluşumuna karşı düzenli olarak ilaçlıyor. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış ilaçların kullanıldığı çalışmaların son durağı Sahil Siteleri oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgedeki rögarlar ve yağmur suyu kanallarında biyosidal ürünler kullanarak larvasit çalışması yapıldı. Ayrıca galvanizli çöp konteynerleri ve kutuları dezenfekte edildi. İlaçlama çalışmalarının Nisan ayı boyunca artarak süreceği belirtildi.