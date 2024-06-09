Kuşadası Belediyesi Su Kesintileri Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Su Kesintileri Hakkında Açıklama Yaptı

Kuşadası Belediyesi, ilçede yaşanan su kesintileri ve altyapı şikayetleriyle ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne başvurulması gerektiğini açıkladı.

09.06.2024 11:33  Güncelleme: 14:06
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, ilçedeki su kesintileriyle ilgili "Yaşanan su kesintileri ve altyapı şikayetleri ile ilgili tek yetkili kurum Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'dür. Su kesintileri ve kanalizasyon altyapı sorunları ile ilgili olarak hemşehrilerimizin ASKİ birimleri ile iletişim kurmaları gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Kuşadası Belediyesi, ilçede son dönemde artan su kesintileri ve buna bağlı olarak vatandaşların belediyeye yönelik şikayetleri üzerine bugün bir yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İlçemiz genelinde yaşanan su kesintisi ve kanalizasyon sorunlarının çözümü belediyemizin yetki ve sorumlulukları kapsamı dışında kalmaktadır. Yaşanan su kesintileri ve altyapı şikayetleri ile ilgili tek yetkili kurum Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'dür. Su kesintileri ve kanalizasyon altyapı sorunları ile ilgili olarak hemşehrilerimizin ASKİ birimleri ile iletişim kurmaları gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

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