Kuşadası Belediyesi ve ADÜ İşbirliği ile Konservatuvar Sorunu Çözülüyor

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı'nın devam eden bina sorununa ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, her iki kurumun sorunun çözümü için birlikte hareket etme kararı aldığı ifade edildi.

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, ADÜ Devlet Konservatuvarı ile ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklama, şöyle:

"Kuşadası'nda Tarihi Kervansaray'ın derslik olarak kullanımı konusunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve T.C Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bir araya gelerek konunun çözümü noktasında istişarelerde bulunmuştur. Kuşadası Belediyesi'nde 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen toplantıda olumlu görüşmeler gerçekleştirilmiş ve her iki kurum da iş birliği noktasında birlikte hareket etme kararı almıştır. Kervansaray'da, mevcut elektrik tesisatı ve altyapıda gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları dolayısıyla ADÜ Devlet Konservatuvarı'nın Kuşadası Davutlar Meslek Yüksekokulu kampüsüne taşınması ve binada yapılacak düzenleme çalışmalarında ise Kuşadası Belediyesi'nin destek vermesi noktasında mutabakata varılmıştır. Her iki kurumun da çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği toplantıda, iş birliklerinin bundan sonra da artarak devam edeceği belirtilmiştir."