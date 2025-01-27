Kuşadası Belediyesi ve Rotary Kulübü'nden Kadınlara Destek Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası Belediyesi ve Rotary Kulübü'nden Kadınlara Destek Protokolü

Kuşadası Belediyesi, Rotary Kulübü ve GİKA iş birliği ile kadınların ekonomik özgürlüklerini artırmak amacıyla bir protokol imzaladı. Protokol kapsamında 8 bin kadına girişimcilik eğitimleri verilecek.

27.01.2025 16:58  Güncelleme: 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Rotary Kulübü ile GİKA Girişimci Kadınlar iş birliği protokolünü imzaladı. Protokol ile ailesine ek gelir sağlamak için evlerinde çeşitli ürünler üreten kadınların ekonomik yaşama katılmaları teşvik edilecek. Kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olmalarının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel, "Güçlü kadın, güçlü toplum" vurgusu yaptı.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Rotary Kulübü arasında kadın emeğini değerlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Rotary 2430. Bölge tarafından 2018 yılından bu yana "El Ele Ekonomik Özgürlüğe" sloganıyla yürütülen GiKA (Girişimci Kadınlar) projesi kapsamında yürütülecek çalışmalarda iş birliği yapılmasını öngören protokol için düzenlenen imza töreni, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in makamında gerçekleştirildi. Törene Başkan Ömer Günel ile birlikte Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı Tolga Selvili ile Başkan Yardımcısı Şardan Yamaç, Meslek Tanıtım Komite Başkanı Zafer Menteşoğlu ve Kuşadası Rotary Kulübü Üyesi Mehmet Oğuz Kabaçam katıldı. Başkan Ömer Günel ile Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı Tolga Selvili arasında imzalanan protokol ile 8 bin kadına girişimcilik eğitimleri verilerek, e-ticarete yönlendirilmesi hedefleniyor.

Kadınların güçlenmesi üretime katılmaları ile mümkün

Törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, kadınların üretim ve yönetim mekanizmaları içerisinde etkin ve aktif bireyler olarak yer almalarını sağlamak amacıyla yaşama geçirilecek her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını belirterek, güçlü bir toplum yapısının güçlü kadınlarla mümkün olduğunu söyledi. Kadınların güçlenmesinin ise üretime katılmaları ile mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, iş birliği protokolünün Kuşadalı kadınlara hayırlı olmasını diledi.

GİKA projesi kapsamında kendileri ile iş birliği yapan Başkan Ömer Günel'e teşekkür eden Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı Tolga Selvili ise projenin önemine dikkat çekerek, "Gelecek vaat eden bu proje ile Kuşadalı kadınlar gerçekten de daha güçlü" dedi.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Kuşadası, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi ve Rotary Kulübü'nden Kadınlara Destek Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:23:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi ve Rotary Kulübü'nden Kadınlara Destek Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.