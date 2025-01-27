Kuşadası Belediyesi ve Rotary Kulübü'nden Kadınlara Destek Protokolü

Güncel

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Rotary Kulübü ile GİKA Girişimci Kadınlar iş birliği protokolünü imzaladı. Protokol ile ailesine ek gelir sağlamak için evlerinde çeşitli ürünler üreten kadınların ekonomik yaşama katılmaları teşvik edilecek. Kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olmalarının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel, "Güçlü kadın, güçlü toplum" vurgusu yaptı.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Rotary Kulübü arasında kadın emeğini değerlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Rotary 2430. Bölge tarafından 2018 yılından bu yana "El Ele Ekonomik Özgürlüğe" sloganıyla yürütülen GiKA (Girişimci Kadınlar) projesi kapsamında yürütülecek çalışmalarda iş birliği yapılmasını öngören protokol için düzenlenen imza töreni, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in makamında gerçekleştirildi. Törene Başkan Ömer Günel ile birlikte Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı Tolga Selvili ile Başkan Yardımcısı Şardan Yamaç, Meslek Tanıtım Komite Başkanı Zafer Menteşoğlu ve Kuşadası Rotary Kulübü Üyesi Mehmet Oğuz Kabaçam katıldı. Başkan Ömer Günel ile Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı Tolga Selvili arasında imzalanan protokol ile 8 bin kadına girişimcilik eğitimleri verilerek, e-ticarete yönlendirilmesi hedefleniyor.

Kadınların güçlenmesi üretime katılmaları ile mümkün

Törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, kadınların üretim ve yönetim mekanizmaları içerisinde etkin ve aktif bireyler olarak yer almalarını sağlamak amacıyla yaşama geçirilecek her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını belirterek, güçlü bir toplum yapısının güçlü kadınlarla mümkün olduğunu söyledi. Kadınların güçlenmesinin ise üretime katılmaları ile mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, iş birliği protokolünün Kuşadalı kadınlara hayırlı olmasını diledi.

GİKA projesi kapsamında kendileri ile iş birliği yapan Başkan Ömer Günel'e teşekkür eden Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı Tolga Selvili ise projenin önemine dikkat çekerek, "Gelecek vaat eden bu proje ile Kuşadalı kadınlar gerçekten de daha güçlü" dedi.