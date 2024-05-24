Kuşadası Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kuşadası Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kuşadası Belediyesi'nin çocuklara erken yaşta spor sevgisini aşılamak amacıyla açtığı yaz spor okullarının kayıtları başladı. Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar, altı farklı branşta verilecek.

24.05.2024 12:22  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin çocuklara erken yaşta spor sevgisini aşılamak amacıyla Kuşadası Belediye Spor bünyesinde açtığı yaz spor okullarının kayıtları başladı. Bu yıl altı branşta verilecek kurslar, yine ücretsiz olacak.

'Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz' sloganıyla açılan yaz spor okulları, 1 Temmuz'da başlayacak.

Çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar, uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Atletizm, basketbol, voleybol, karate, yüzme ve taekwondo branşlarındaki kurslara 2012-2017 yılları aralığında doğan çocuklar kayıt yaptırabilecek. Uğur İnan Spor Salonu, Özer Türk Stadı ve marina karşısında bulunan Ada Kültür Merkezi bahçesindeki yüzme havuzunda düzenlenecek kurslara kayıtlar, Güvercin Masa başvuru masasından veya 444 71 14 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılıyor.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:28 Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:05:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement